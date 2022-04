O sorteio da Copa do Mundo que aconteceu neste começo de tarde no Qatar indicou que o Brasil vai pegar, na 1a fase, duas seleções europeias (Suíça e a Sérvia) e Camarões (África). Os brasileiros vão jogar em 3 dias úteis no torneio que começa no final de novembro dado o calor extremo o país árabe no meio do ano.

O Brasil vai jogar nos dia 24- estreia contra a Sérvia- e 28 de novembro e no dia 2 de dezembro.