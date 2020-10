Brasil registra 201 mortes da Covid no feriado

(Reuters) – O Brasil registrou nesta segunda-feira 201 novas mortes causadas pela Covid-19, o que elevou o total no país a 150.689 óbitos, conforme dados do Ministério da Saúde.

Segundo a pasta, também foram notificados 8.429 novos casos de coronavírus, com o total de infecções confirmadas no país atingindo 5.103.408. O Brasil é o terceiro país do mundo em casos de Covid-19 e o segundo em número de mortos, atrás apenas dos Estados Unidos.

Enquanto isso, o número de recuperados é de 4.495.269 e o de pacientes em acompanhamento é 457.450.