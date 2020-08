Brasil passa das 120 mil mortes da Covid

(Reuters) – O Brasil passou das 120 mil mortes da Covid 19 este sábado. O país registrou neste sábado 758 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 120.262, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Segundo país mais afetado pelo coronavírus no mundo, atrás somente dos Estados Unidos, o Brasil também notificou 41.350 novos casos da doença, atingindo um total de 3.846.153 infecções confirmadas.

Esse é o terceiro dia seguido em que o país contabiliza menos de 1 mil mortes, após ter registrado 984 óbitos na quinta e 855 na sexta. Além disso, o país se manteve mais uma vez abaixo dos 50 mil casos por dia, marca que vinha sendo atingida com frequência anteriormente, mas que nas duas últimas semanas só foi superada uma vez, justamente no sábado passado.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, o Brasil possui 3.006.812 pacientes recuperados da doença e 719.079 pessoas em acompanhamento. A taxa de letalidade da Covid-19 no país é de 3,1%.