Brasil tenta mostrar força contra Argentina pelas eliminatórias

O Brasil do técnico Tite vai a campo na tarde deste domingo tentar mostrar força contra Argentina. O jogo em São Paulo vale pelas eliminatórias da Copa do Catar. O Brasil lidera com folga o torneio, mas precisa mostrar que consegue jogar bem contra o time de Messi.

Quase três meses depois de perder a Copa América para a Argentina, no Maracanã, o jogo deste domingo será na Neo Química Arena. A equipe de Tite, ainda mais enfraquecida e desentrosada em razão de uma série de desfalques, faz a “revanche” sem pinta de favorita. Em campo, o Brasil não terá cinco peças que atuaram no último confronto com os hermanos, por conta da não liberação dos jogadores que defendem clubes da Inglaterra.

Os argentinos, por sua vez, saíram na frente na disputa nos bastidores e conseguiram convencer a Premier League a permitir que os atletas viajassem apenas para duas das três rodadas de setembro. Portanto, após enfrentarem o Brasil, Emiliano Martínez e Emiliano Buendía, do Aston Villa, e Cristian Romero e Giovani Lo Celso, do Tottenham, retornarão a seus clubes na Europa.