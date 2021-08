A seleção brasileira sagrou-se campeã olímpica nos Jogos de Tóquio na manhã deste sábado ao bater a Espanha por 2 a 1 em jogo que precisou ir para a prorrogação. Ainda no primeiro, o atacante Richarlison perdeu pênalti, que foi anotado após auxílio do VAR.

Os gols do Brasil foram marcados pelo atacante Matheus Cunha, no final do primeiro tempo, e Malcom- este no segundo tempo da prorrogação.

Foi a sétima medalha de ouro para o Brasil, que faz desta sua melhor Olimpíada.