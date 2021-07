Brasil garante medalha no tênis feminino

O Brasil conquistou a medalha de bronze no tênis feminino com Laura Pigossi e Luisa Stefani na madrugada deste sábado. Em uma virada emocionante, Pigossi e Stefani venceram na madrugada deste sábado as russas Veronika Kudermetova e Elena Vesnina, atuais vice-campeãs de Wimbledon, por 4/6, 6/4 e 11/9.

As brasileiras foram as últimas classificadas para a Olimpíada de Tóquio, com o anúncio de uma vaga “surpresa” menos de uma semana antes do início dos Jogos. É a melhor participação da história do tênis olímpico brasileiro.

As duas bateram as cabeças de chave 4 e 7, salvaram 4 match points contra uma das atuais campeãs nas duplas! Luísa, 23a do mundo, e Laura, 188. Sem dúvida uma das medalhas mais emocionantes (e inesperadas) da história do país!