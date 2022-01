Brasil fica no empate com Equador

A seleção brasileira ficou no empate com Equador em jogo válido pela reta final das Eliminatórias da Copa do Catar. O Brasil saiu na frente no 1o tempo com gol de Casemiro, que aproveitou a cobrança de escanteio. O goleiro do Equador foi expulso ainda nos primeiros minutos e logo depois o lateral direito Emerson Royal também foi embora mais cedo.

O juiz chegou a expulsar o goleiro Alisson, mas o VAR (árbitro de vídeo) alterou a decisão de campo. Tudo isso no primeiro tempo.

Na segunda etapa, mais uma vez o VAR entrou em campo. O árbitro marcou um pênalti para o Equador, mas voltou atrás.

O gol do Equador saiu aos 29′ do segundo tempo e foi anotado por Torres. Nos acréscimos, Alisson foi expulso.

Já classificado, o Brasil volta a campo na próxima terça-feira no Mineirão contra o Paraguai.