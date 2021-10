Brasil fica no 0-0 com Colômbia

O Brasil perdeu os primeiros pontos nas Eliminatórias para a Copa do Catar e praticamente garantiu a vaga para o Mundial que acontece no final do ano que vem no Oriente Médio.

Em jogo válido pela 5ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que havia sido adiada, o Brasil encarou a Colômbia no Estádio Metropolitano de Barranquilla e ficou no 0 a 0. Mais uma vez, o atacante Raphinha foi o diferencial do time brasileiro. O craque Neymar voltou a jogar, mas não mostrou grande futebol com a amarelinha.