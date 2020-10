Brasil encara Peru com 70% de chances de vitória

O Brasil entra em campo às 21h desta terça-feira no Estádio Nacional de Lima para enfrentar o Peru, seu segundo advesário nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 no Qatar. Depois de golear a Bolívia na primeira rodada por 5×0, a Seleção Brasileira é a grande favorita no confronto, com 70% de probabilidade de vitória, de acordo com os especialistas da Betfair.net. O empate é o segundo resultado mais provável, com 21% de chances, e o Peru aparece com 9% de chances de vencer a partida.

O resultado mais provável, segundo a análise da Betfair.net, é a vitória brasileira por 1×0 (20% de probabilidade), seguida da vitória por 2×0 (18% de chances de ocorrer). O empate por 1×1 tem 12% de probabilidade, e uma vitória peruana por 1×0 tem 6% de chances de ser o placar final. A seleção do Peru, que empatou na primeira rodada com o Paraguai em 2×2, joga desfalcada de seu principal jogador – o atacante Paolo Guerrero lesionou o joelho direito em agosto e só deve voltar aos gramados em 2021.

A Betfair.net também analisou a probabilidade de Neymar aparecer como destaque do jogo. A análise estatística mostrou que ele tem 25% de chances de marcar o primeiro gol da partida, e 50% de probabilidade de marcar um gol a qualquer momento da partida. Já a chance do craque do PSG marcar dois ou mais gols é de 16%.

Confira as probabilidades de cada uma das seleções filiadas à CONMEBOL se classificar diretamente para a Copa do Mundo de 2022, de acordo com a Betfair.net:

Brasil – 98%

Argentina – 92,8%

Colômbia – 71,2%

Uruguai – 63%

Chile – 26,9%

Peru – 25,4%

Paraguai – 13%

Equador – 6,1%

Venezuela – 3,3%

Bolívia – 0,25%