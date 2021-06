Brasil empata com Equador em jogo morto

O Brasil empatou com o Equador em 1 a 1 e perdeu os 100% de aproveitamento na Copa América. O jogo foi realizado em Goiânia e marcou o fim da fase de grupos, com o time do técnico Tite sendo a melhor equipe do grupo. Os gols foram marcados por defensores. O do Brasil foi anotado por Éder Militão e o equatoriano por Mena, ex-Santos.

Com três vitórias em três jogos, a Seleção já tem uma vaga garantida nas quartas de final da Copa América. O Equador precisava da vitória para se classificar sem depender de outros resultados. O craque Neymar ficou no banco de reservas.