Brasil atropela Paraguai com gols de veteranos

Com gols do veteraníssimo Daniel Alves e do veterano Philippe Coutinho, o Brasil marcou 4 a 0 no Paraguai e estabeleceu um recorde na história das Eliminatórias da Copa do Mundo. Também anotaram Rafinha e Antony para encerrar o placar. Com a goleada por 4 a 0 sobre o Paraguai, o Brasil chegou a 32 jogos de invencibilidade e estabeleceu a maior sequência invicta da história das Eliminatórias da América do Sul.

A antiga marca pertencia ao Brasil, que teve 31 jogos sem perder pelas Eliminatórias entre 1954 e 1993. A atual sequência da Seleção Brasileira começou em 2015. A última derrota da Canarinho pela competição foi na primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia 2018, quando o Brasil perdeu por 2 a 0 para o Chile.

De lá para cá, foram 25 vitórias e 7 empates. Já classificado para a Copa do Mundo da FIFA Catar 2022, o Brasil é o líder das Eliminatórias da América do Sul, com 39 pontos conquistados. A Seleção tem 13 vitórias e dois empates em 15 jogos disputados.