Brasil. 86% topa tomar vacina da Covid

O Brasil, junto ao Reino Unido, é o país que mais tem intenção de se vacinar contra a Covid-19 quando a imunização estiver amplamente disponível. A pesquisa mensal Attitudes To Covid-19 Vaccines, realizada pela Ipsos em 15 países, apontou que 86% dos brasileiros desejam a vacinação. Globalmente, é o maior percentual, junto aos britânicos. Em segundo lugar, estão os chineses (83%) e os mexicanos (81%) vêm na terceira posição.

Americana registrou 42 mortes da Covid no mês de janeiro.

A intenção dos brasileiros de se vacinar teve um crescimento significativo, de 16%. Em dezembro de 2020, os que se vacinariam no Brasil representavam 70%. A pesquisa on-line foi realizada com 12.777 entrevistados de 15 países, com idades entre 16 e 74 anos. Os dados foram colhidos de 14 a 17 de janeiro de 2021.

