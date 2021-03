Brasil. 55% quer mais transparência nas relações de trabalho

No Brasil, levantamento realizado pela Ipsos, em parceria com The Global Institute for Women´s Leadership, aponta que mais da metade da população (55%) gostaria de ter o direito de saber o salário de colegas que realizam funções semelhantes. Outros 20% pensam que não deveriam ter esse direito. Apesar dos números expressivos, os brasileiros ocupam apenas a 19ª posição em um ranking com 28 países.

Na média global, 56% dos entrevistados gostariam de ter esse direito, contra 20% que acreditam que não. Um trio sul-americano lidera essa cobrança de mais transparência nas políticas salariais das empresas. Chilenos (70%), peruanos (67%) e argentinos (66%) são os que mais desejam ter acesso a esse tipo de informação.

A pesquisa on-line foi realizada com 20.520 entrevistados, sendo mil brasileiros, com idade entre 16 e 74 anos de 28 países. Os dados foram colhidos entre 22 de janeiro e 05 de fevereiro de 2021 e a margem de erro para o Brasil é de 3,5 pontos percentuais.

