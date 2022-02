Brasil 4º país que mais fez downloads em 2021

Os aplicativos estão ganhando cada vez mais visibilidade nos dispositivos eletrônicos de cada um. Seja de entretenimento, comunicação, economia, ou qualquer outro segmento, os apps crescem de forma exponencial no mundo inteiro. Sabendo disso, o CUPONATION, plataforma de descontos online, compilou dados sobre como a população está aderindo a esse espaço.

De acordo com a companhia internacional App Annie, atualmente o Brasil é a 4º nação que mais fez downloads de aplicativos nos últimos anos, somando cerca de dez bilhões e trezentos e vinte e seis milhões de apps baixados somente no país. O dado foi apresentado no relatório State of Mobile 2022, que mostra como algumas categorias da tecnologia estão performando nos aparelhos móveis de cada território nos três últimos anos.

O solo brasileiro, por exemplo, apontou um pequeno crescimento de 1,43% de downloads ao comparar o número atual com o de 1 ano atrás. No entanto, ao compararmos esse dado com o início do estudo em 2019, teremos um aumento significativo de 30,36%. Confira o levantamento completo no infográfico interativo do CUPONATION.

Com um total de 20 países participando da pesquisa, a nação que aparece no topo do ranking é a asiática China, que conquistou no final de 2021 a marca de pouco mais de 98 bilhões de aplicativos baixados somente naquele ano.

Completando o top 3, a Índia e os Estados Unidos surgiram na sequência com cerca de 27 bilhões e 12 bilhões de apps acessados, consecutivamente. Além do Brasil, o único outro país da américa latina que está no ranking é a Colômbia, aparecendo na última posição com quase 2 bilhões de downloads.