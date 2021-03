Bradesco da 12 de Novembro fechado para higienização

A agência do Bradesco na Rua 12 de Novembro, em Americana está fechada. É o que diz um comunicado colado na porta do estabelecimento.

Segundo o aviso, o motivo é higienização. “Esta agência está temporariamente fechada para higienização e cumprimento de medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus.

Os clientes do banco vêm enfrentando dificuldades para serviços básicos como depósitos, uma vez que nem todas as agência possuem todos os serviços disponíveis. O depósito, por exemplo, é realizado em caixa eletrônico e não pode ser feito através do aplicativo.