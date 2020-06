Braço direito de Omar, Regis deve tentar cadeira na Câmara pelo PSDB

O fiel assessor do prefeito Omar Najar (MDB), Regis Cardoso, filiou-se ao PSDB e deve entrar na disputa por uma cadeira no poder legislativo este ano. Fontes do NM garantiram que o jovem “resolve tudo” do prefeito será um dos fortes nomes da chapa tucana.

Regis já teria a ‘liberação’ de Omar para sua pré-candidatura no grupo Macris, o que pode sinalizar, mais uma vez, a reaproximação do chefe do executivo.

Ao NM, Regis apenas afirmou, “estou filiado ao PSDB, e a disposição do partido”.