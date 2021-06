BR21. São Paulo perde outra e segue sem vitória

No duelo do campeão mineiro e do campeão paulista, quem cantou mais alto dentro do Mineirão foi o Galo. Com um gol de Jair, aos 16 minutos do primeiro tempo, o Atlético venceu o São Paulo por 1 a 0, chegou à segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro, conquistou a primeira vitória em casa na competição e, de quebra, estendeu sua série invicta contra o Tricolor.

Embalado depois do título no Paulistão frente ao Palmeiras, o Tricolor não consegue repetir as boas atuações nesse começo de Brasileirão. São duas derrotas e um empate em casa na estreia. Ainda com bastante crédito junto à torcida e à diretoria, o técnico Hernán Crespo tem tranquilidade no comando da equipe.

Com apenas um ponto ganho, o São Paulo deve entrar na zona da degola do campeonato até o final da rodada. O São Paulo terá a chance de ter sua primeira vitória no torneio na quarta-feira, quando enfrenta a lanterna Chapecoense em casa.