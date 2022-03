Boulos agora quer ser candidato a federal e promete derrotar Eduardo Bolsonaro

Foto Reprodução Twitter Guilherme Boulos

Guilherme Boulos (PSOL) anunciou, nesta segunda-feira, em sua conta oficial no Twitter, que será pré-candidato a deputado federal. Até então, Boulos era cotado a ser candidato ao governo do Estado de São Paulo, o que parece não ter vingado.

O que chamou a atenção na publicação do político é o “desafio” imposto por ele; derrotar o deputado federal mais votado do país, Eduardo Bolsonaro, eleito com 1,84 milhão de votos.

“No nosso estado, temos outro desafio: derrotar Eduardo Bolsonaro. Não podemos deixar que seja de novo o deputado mais votado. SP precisa dar outra mensagem: derrotar Bolsonaro na presidência e seu filho na Câmara dos Deputados. Vamos sem medo! Vamos com esperança!”

Falando sobre sua decisão de disputar uma cadeira no congresso, Boulos afirmou que o objetivo é criar uma grande bancada de esquerda na Câmara dos Deputados. O político afirma que atualmente o ‘centrão’ domina o país e que é necessário construir uma força para a Reforma Trabalhista, Teto de Gastos e aprovar mudanças populares. Ainda, Boulos diz que o PSOL “é um partido fundamental para o Brasil, com pautas que precisam ter mais visibilidade e voz no Congresso”.