Sumaré: Boulevard & Foodpark abre as portas para o público

Sumaré já conta com um novo espaço de lazer, cultura e entretenimento, com várias opções gastronômicas e de compras: é o Boulevard & Foodpark, localizado da Avenida da Amizade, 4.374, em Nova Veneza.

Em um ambiente amplo e aberto, o Boulevard & Foodpark já está com várias operações em funcionamento, como quiosques de alimentação, barracas de presentes e artesanato e um salão de beleza. O local também conta com uma área para feiras, eventos e exposição de arte.

O Boulevard & Foodpark abriu as portas para o público na última quarta-feira, 4. Está funcionando de quarta-feira a sábado, das 14h às 20h, de acordo com as regras da Fase Laranja do Plano SP.

Inicialmente, o espaço seria inaugurado em dezembro, mas por conta do período de chuvas houve um atraso no cronograma da entrega das obras.

Os imprevistos, porém, não tiraram o charme do local. O Boulevard & Foodpark tem decoração inspirada no graffiti. Entre o concreto e os tijolos do ambiente, a arte tem sua assinatura irradiante. Um dos muros do local foi transformado em uma gigante obra de arte visual.

Mandala, borboleta, pássaro e peixes formam o visual artístico do Boulevard & Foodpark. A arte é de artistas de Sumaré, a maioria integrante do Coletivo Coreto Hip Hop. A decoração já é parada oficial para selfies.

Toda a estrutura do espaço foi pensada para oferecer comodidade e conforto aos clientes e expositores. O ambiente tem uma área coberta, som ambiente e lounges para quem prefere bater um bom papo mais reservado. Em local aberto, o Boulevard & Foodpark é uma ótima opção para quem busca diversão longe de ambientes fechados.

“Aqui o público encontra uma grande variedade de opções de gastronomia, artesanato e também serviços, em uma área espaçosa e aberta”, comenta Fabiana Biagi, gerente do empreendimento.

Empreendedores

O Boulevard & Foodpark é fruto da (AES) Associação dos Empreendedores de Sumaré, criada em outubro do ano passado. A associação nasceu para dar visibilidade ao trabalho dos empreendedores autônomos, através de eventos, feiras e exposições. Com a crise da pandemia da Covid-19, muitos trabalhadores que perderam emprego ou renda decidiram empreender. E em Sumaré não foi diferente.

Carla Paiva, também gerente do empreendimento, explica que muitas pessoas decidiram empreender sem o suporte necessário para alavancar os negócios. Daí surgiu a ideia de criar uma associação que pudesse acolher e apoiar estes trabalhadores. “Além de levar informações e apoio técnico, o papel da associação é oferecer espaço para que os associados divulguem e vendam seus produtos e serviços de forma profissional”, comenta Carla.

Na próxima segunda-feira, 8, a partir das 20h50, a AES realiza a live Sua Empresa no Trio, que vai abordar técnicas, estratégias e ferramentas essenciais para os microempreendedores do setor de alimentação, com participação de especialistas do mercado. O evento é gratuito e aberto a todos os interessados.