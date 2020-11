Botou terror no CEU das Artes com cartucheira e foi em cana

Um homem foi detido por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste acusado de ‘botar o terror’ com vários roubos em um local da cidade. A ocorrência aconteceu no começo da noite, por volta das 18:15, na rua Argeu Egidio dos Santos 100 Planalto do Sol 2 SBO (CEU das Artes)

A equipe tática da GM-SB foi chamada para atender caso de roubo e ameaça mediante uso de arma de fogo. Já no local, os agentes encontraram populares que faziam a detenção de D.C.C, 27, morador do Nova Conquista.

Ao lado dele foi localizada uma cartucheira Calibre 20 com numeração suprimida. No bolso havia um cartucho de calibre 20 CBC intacto. Os rapazes que o detiveram informaram que ele havia roubado um jovem e tentou roubar um adolescente de bicicleta porem o adolescente conseguiu fugir.

O pai do jovem roubado por primeiro – T L L, 20- disse que seu filho tinha sido vítima de roubo por aquele local estava em uma farmácia ali próximo foi feito então contato com o jovem o qual o reconheceu D. como o autor do roubo.

A vítima relatou que estava pelo local quando surgiu D. que já tentava abordar um casal e quando o avistou anunciou o roubo pedindo que lhe entregasse tudo de valor então T entregou um Aparelho de Celular Samsung A10 e uma caixa de som marca JBL.

Diante dos fatos foi entao dado voz de prisão a D. pela equipe e feito o uso de Algemas conforme decreto federal 8858/16 e E conduzido Diogo ao plantão policial, Os fatos foram relatados para autoridade policial Dr. Reynaldo Peres O qual ratificou a voz de prisão e autuou em Flagrante D. por Roubo artigo 157 do CPP Ficando o mesmo recolhido a cadeia pública local de forma provisória para ser apresentado posteriormente em audiência de custódia.