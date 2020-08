Botânico aberto pela manhã no fim de semana

O Jardim Botânico Prefeito Carrol Meneghel, em Americana, ficará aberto somente no período da manhã no fim de semana. No sábado e domingo o horário será das 6 às 14 horas.

Para que a reabertura aconteça com segurança, foram adotadas algumas medidas:

– Uso obrigatório de máscaras e de álcool em gel;

– Distância de 1,5m entre as pessoas;

– Proibidas atividades físicas em grupo;

– Sanitários, bebedouros, playground e aparelhos de ginásticas fechados;

– Permitido somente 40% da capacidade de visitantes;

– Caminhada e corrida terão sentido único obrigatoriamente;

– Horário de funcionamento das 6 às 14 horas.