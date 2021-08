Bosque Manoel Jorge, em Nova Odessa, reabre no dia 3

O Bosque Manoel Jorge, localizado na Rua 15 de Novembro, no Jardim Santa Rosa, reabrirá para a população novaodessense e região no próximo dia 03 de setembro, sexta-feira, às 9h da manhã, anunciou nesta sexta-feira (27/08) o prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho. O local ficará aberto, inicialmente, das 8h da manhã às 18h, todos os dias.

A reabertura só foi possível graças a uma parceria das secretarias municipais de Meio Ambiente, de Esportes, Cultura e Turismo e de Obras e Planejamento, que vêm trabalhando no interior do bosque ao longo dos últimos meses para deixá-lo novamente apto a receber visitantes com segurança e conforto. O público visitante terá que seguir também um rígido protocolo sanitário contra a Covid-19, incluindo o uso constante de máscaras e o distanciamento social.

“Estamos felizes de finalmente podermos reabrir o Bosque, um lugar arborizado, com pista de caminhada e muita natureza – além de ser totalmente possível manter o distanciamento social no interior, devido ao tamanho do lugar. É mais uma opção de lazer e qualidade de vida para nossa população que estamos retomando”, disse o prefeito de Nova Odessa.

A diretora do Meio Ambiente da Prefeitura, Daniela Fávaro, também destacou a importância dessa reabertura para Nova Odessa. “O Bosque Manoel Jorge, assim como outros locais importantes da cidade, vem recebendo cuidados e reformas desde o começo do ano. Este é o primeiro passo da retomada destes espaços, é o primeiro bosque que está reabrindo, e logo vamos reabrir novos espaços para a população”, explicou Daniela.

O ambiente é um espaço familiar e de grande importância para cidade, tanto no meio ambiente, com várias espécies de árvores, destacando a importância da natureza e da arborização para a comunidade, além de ser um dos vários locais que prezam pelo bem-estar da população novaodessense.

“Vale ressaltar que é preciso tomar cuidado em períodos de chuvas e ventos fortes, pois apesar de todos os reparos e cuidados tomados, algumas árvores são antigas e sempre apresentam risco de quedas de galhos, devido à sua idade. A Prefeitura não deve cortá-las a não ser que condenadas, por isso é necessária muita manutenção, o que estamos fazendo, e também atenção”, alertou a diretora.

O local conta com pista de caminhada, área para exercícios físicos, além de sanitários, guarda-corpos, conjuntos de lixeiras e bebedouros. O Bosque Manoel Jorge possui 64 mil metros quadrados e milhares de árvores plantadas, e tem aproximadamente duas vezes o tamanho do Parque Ecológico Isidoro Bordon, localizado no Residencial Mathilde Berzin.

A área atual do Manoel Jorge é resultante da unificação das áreas verdes institucionais destinadas à Municipalidade pelos loteadores dos jardins Santa Rosa e Bela Vista, e recebeu no início aproximadamente 40 mil mudas de árvores de espécies diversas, chegando a responder por mais de 30% das árvores existentes em áreas verdes urbanas de Nova Odessa.