Bosque dos Sonhos, Gol de Placa e Eurofut B campeões da Copinha Futsal

Bosque dos Sonhos, Gol de Placa e Eurofut B são os primeiros campeões da temporada 2022 das competições esportivas de Santa Bárbara d’Oeste. Os times conquistaram o título das categorias feminino sub-17, masculino sub-16 e masculino sub-14 do Torneio de Férias de Futsal, competição promovida pela Prefeitura, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes).

As primeiras decisões foram disputadas na noite desta quinta-feira (20), no Ginásio Municipal “Djaniro Pedroso”, no Centro. Nesta sexta-feira (21) serão conhecidos os campeões das categorias masculino sub-12, masculino sub-10 e masculino sub-08.

Confira os resultados e a agenda de jogos:

Quinta-feira (20)

No Ginásio Municipal “Djaniro Pedroso”, no Centro

Bosque dos Sonhos 4×1 Minas do Bosque (final do feminino sub-17)

Complexo Zona Sul 4×6 Gol de Placa (final do masculino sub-16)

Romano Futsal 2×6 Eurofut B (final do masculino sub-14)

Sexta-feira (21)

No Ginásio Municipal “Djaniro Pedroso”, no Centro

18 horas – Os Gaviões A x Eurofut A (final do masculino sub-12)

18h45 – Os Gaviões A x Eurofut B (final do masculino sub-10)

19h30 – Eurofut x Império da Bola (final do masculino sub-08)