Bosque das Nascentes terá aulas gratuitas de ginástica chinesa

Com o apoio da Administração Regional do bairro Antonio Zanaga, será promovida no dia 20 de março, no Bosque das Nascentes, a aula inaugural de ginástica terapêutica chinesa. As práticas corporais chinesas serão realizadas aos domingos, às 9h, para pessoas de todas as idades, gratuitamente.

Segundo a instrutora Neider Fátima da Silva Dagort, serão aulas para a prática corporal chinesa “Lian Gong em 18 terapias”, que une a medicina terapêutica e a cultura física.

A técnica chinesa Lian Gong surgiu na China nos anos 60 por intermédio do médico ortopedista, Dr. Zhuang Yuan Ming, como uma forma de permitir aos pacientes que continuassem a fisioterapia por conta própria.

As aulas vão ajudar na prevenção e tratamento de problemas nos músculos, ossos, tendões e articulações, melhora da circulação sanguínea, problemas respiratórios e o equilíbrio, além de combater a ansiedade, depressão e o estresse.

Os interessados devem comparecer às aulas vestindo roupas e calçados leves. Não é necessário se inscrever. É obrigatório o uso de máscaras de proteção à Covid-19.