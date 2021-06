Bonita por natureza

Bonita… Assim é a morada do casal de atores Thaila Ayala e Renato Goés: integrada ao verde e com direito a cachoeira natural na área externa, combinação perfeita que inspirou esta curadoria Westwing

Quando Thaila Ayala e Renato Goés escolheram a casa que iriam morar, em 2019, nem imaginavam que, nos próximos meses, passariam tanto tempo dentro dela. O contato com a natureza, tão necessário nos dias de hoje (mas presente na vida da dupla desde sempre), já vinha no pacote: localizada Itanhangá, bairro do Rio de Janeiro conhecido pela abundância verde, a casa praticamente se confunde com a área externa, repleta de árvores e, acredite, com uma cachoeira natural. “Sou bicho do mato, cresci no interior, na roça mesmo. Minha conexão com o mundo e com a vida é através da natureza. Amo, prezo e cuido, é de onde tiro forças. Definitivamente, foi isso que me fez escolher a casa”, conta Thaila.

A arquitetura local acompanha o clima: na reforma que fizeram na propriedade, eles investiram bastante em materiais como madeira e vidro, cores neutras e acabamentos com mood natural, como a palhinha. E foi partindo desta base que o Westwing desenvolveu a curadoria de produtos para áreas sociais internas, varandas, cozinha e quartos.

Cinéfilos que são [os três pets do casal Tarantino, Martin (Scorsese) e Tim (Burton) levam o nome de cineastas famosos], Thaila e Renato costumam passar bastante tempo na sala de estar assistindo TV ou jogando videogame – um dos passatempos preferidos deles. Ali, o verde musgo é protagonista em itens de mobiliário como o sofá e, para acompanhar, surge também na nossa seleção de almofadas. Já o mix de mesas de centro feitas a partir de diferentes materiais dá um toque original ao ambiente, além de acomodar uma seleção criteriosa de coffee table books de arte. Na área do lounge bar, quem ganha destaque é a cristaleira Muca, criação exclusiva da Westwing Collection, companhia ideal para as poltronas Tube amarelas, feitas para acomodar os convidados com muito estilo e conforto.

A personalidade do casal aparece nos detalhes da casa. “Nossas escolhas foram feitas em conjunto, cada quadro na parede, até para que a decoração não ficasse só a cara de um ou de outro. As diferenças surgem nos livros de cada um, instrumentos musicais…”, diz a atriz. Música é algo sagrado para eles: “traz um astral bacana, então sempre tem”. Thaila e Renato fazem aulas de piano e é fácil encontrar vários instrumentos espalhados pelos cômodos, de violão e ukulele.

Outro canto em que os dois curtem ficar é a cozinha. “Renato cozinha muito e também me considero boa nesse assunto. Não temos um chef só em casa”, brinca Thaila. Para deixar tudo ainda mais prático, e em harmonia com o estilo do lar, nossa curadoria apostou em utensílios de madeira como as tábuas, que, além de auxiliar no preparo, podem fazer bonito na hora de servir.

Um item must-have que não poderia ter ficado de fora do décor é o balanço Dream, queridinho do Westwing e também da dona da casa, devidamente posicionado no terraço superior da casa com vista para área externa. “Sou o tipo de gente que não pode ver um balanço na frente. Amo! Às vezes, acordo e vou direto pra lá, aproveito bastante o visual”, diz a atriz. Ali, o cru e o branco dão o tom do espaço, criando aquele clima de tranquilidade e chill out a qualquer hora do dia. Aliás, não há canto desta casa que não seja um convite ao relax. Ô sorte!

