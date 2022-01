Boninho dá spoilers do BBB. Fãs torcem por Inês Brasil

do yahoo.brasil- Boninho teria atendido ao pedido dos fãs e escalado Inês Brasil para o BBB22? Pelas pistas que o diretor do maior reality show do país acabou de soltar em suas redes sociais, muita gente está acreditando que a personalidade da web, enfim, conquistou sua vaga no programa.

Boninho visitou as instalações do confinamento e logo ao final do vídeo aparece uma lista com várias dicas sobre os participantes da nova temporada. Em uma delas, ele diz que “um país tem”. Muitos interpretaram a pista como um indicativo de que Inês Brasil estaria no elenco.

“Tem também Bá / Um país tem / Tem nome repetido / Que tal RO? / Tem que tem duas letras no nome / Tem que vai e vem / Tem mãe / Tem gente misturada”, diz a mensagem ao final do vídeo de Boninho.

Na internet, a bolsa de apostas em torno das dicas estão cheias de palpites. Mas Inês Brasil segue liderando quando o assunto é a parte em que Boninho se refere a um país.

Outro palpite que surgiu em torno da mesma dica é Júlia Gama. A modelo foi eleita Miss Brasil em 2020 e ficou em segundo lugar no Miss Universo.

Na parte em que ele diz “tem que tem duas letras no nome”, muitos acreditam que seja Di Ferrero. O cantor ganhou a atenção do diretor da Globo após ser um dos campeões do Show dos Famosos em 2019.

Aline Campos (ex-Riscado) entra na aposta do trecho “tem que vai e vem”. Muitos associaram ao fato de que a ex-bailarina do Faustão protagoniza a campanha de uma marca de cervejas, e um dos bordões é o “vai Verão, vem Verão”. Mas também há apostas no nome de Arthur Aguiar, já que ele vive um relacionamento de idas e vindas com Mayra Cardi.