Bon Jovi 60 anos: veja músicas mais tocadas no Brasil

Jon Bon Jovi é um dos representantes do rock mundial e líder da banda Bon Jovi, que se destaca desde a década de 80 com diversos sucessos. O artista completa 60 anos, nesta quarta-feira, dia 02, e o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um estudo especial para levantar as músicas que os fãs brasileiros mais ouviram nos últimos cinco anos.

“It’s my life”, de autoria de Jon Bon Jovi em parceria com K Swing e Max Martin, foi a mais tocada no país neste período. Completam o top 5 desse ranking “Livin’ on a prayer”, “Always”, “Misunderstood” e “You give love a bad name”. Já a canção do artista mais gravada por outros intérpretes até o momento foi “Livin’ on a prayer”.

No Brasil, Shows, Rádio e TVs são os segmentos do Ecad que mais lhe renderam direitos autorais em execução pública: mais de 70% de seus rendimentos por execução pública no Brasil nos últimos cinco anos vieram desses segmentos. O artista tem seus direitos autorais garantidos no país por meio de contratos de representação firmados entre as associações brasileiras e estrangeiras.

Jon Bon Jovi tem 407 músicas e 811 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad.

Ranking das músicas de autoria de Jon Bon Jovi mais tocada no Brasil nos principais segmentos de execução pública nos últimos cinco anos (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao Vivo)

1 – It’s my life – Jon Bon Jovi / K Swing / Max Martin

2 – Livin’ on a prayer – Jon Bon Jovi / John Charles Barrett / K Swing

3 – Always – Jon Bon Jovi

4 – Misunderstood – Jon Bon Jovi / Andreas Carlsson / John Charles Barrett / K Swing

5 – You give love a bad name – Jon Bon Jovi / K Swing / John Charles Barrett

6 – Blaze of Glory – Jon Bon Jovi

7 – I’ll be there for you – Jon Bon Jovi / K Swing

8 – Bed of roses – Jon Bon Jovi

8 – Never say goodbye Jon Bon Jovi / K Swing

9 – Have a nice day – Jon Bon Jovi / John M Shenks / K Swing

10 – Miracle – Jon Bon Jovi