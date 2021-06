Bombeiros salvam cavalo ‘atolado’ em Americana

Policiais do Corpo de Bombeiros salvaram cavalo que estava ‘atolado’ em um lamaçal em Americana na tarde desta quinta-feira. A ocorrência tratada como “Animal em Situação de risco” aconteceu na rua Francisco Milani, no Parque Gramado, por volta das 15:40h.

Foram utilizadas duas viaturas do Corpo de Bombeiros e cinco agentes.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência de cavalo atolado em um brejo, local este de difícil acesso. Foi constatado que o animal estava hà um dia já retido na lama sem movimentação nenhuma e muito fraco, feito todo o procedimento e montagem de sistemas de vantagem mecânica no qual obtivemos êxito em retirar o animal com vida e deixado aos cuidados do seu dono.

Imagens e vídeo: Corpo de Bombeiros de Americana