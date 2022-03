Bombeiros ‘ressuscitam’ doguinhos recém nascidos no Boer

Homens do corpo de Bombeiros fizeram o salvamento por ressuscitaram dois cãezinhos recém nascidos na tarde desta segunda-feira de Carnaval em Americana. O resgate aconteceu por volta das 12h na rua da Prosperidade, jardim Boer.

Veja breve histórico do CB Americana. O Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência de animal em situação de risco. Chegando no local foi constatado que uma cadela tinha dado cria a 11 filhotes, sendo que três deles estavam dentro de um cano destinado para saída de agua da chuva. Levando em consideração que o cano adentrava em uma parte subterrânea, passando pela parede da residência, e o proprietário não autorizou a quebra dessa área, e também já estava cheio de água, foi efetuado a pressurização controlada, onde logramos êxito com a expulsão dos 03 filhotes.

Devido ao tempo q eles estavam presos no interior do cano e provavelmente já submersos a água, os mesmos evoluíram a uma parada cardiorrespiratória. No momento em q a equipe constatou essa parada, foi iniciado as compressões toráxicas, e mais uma vez tivemos êxito em recuperar os batimentos cardiacos e respiração de dois deles.

O proprietário foi orientado a procurar um veterinário para uma analise mais aprofundada, foi efetuado o tamponamento do cano e o local foi deixado em segurança.