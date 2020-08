Bombeiros participam de Curso de Formação de Agentes Ambientais

Com o objetivo de receber qualificação para atuar na fiscalização de crimes relacionados ao Meio Ambiente – como queimadas em vegetação, descarte irregular de lixo e resíduos, entre outros -, oito bombeiros de Sumaré participam do “Curso de Formação de Agentes Ambientais”, realizado em parceria com a GAMA (Guarda Municipal de Americana).

A capacitação acontece de forma presencial, mas com todas as medidas de segurança em saúde por conta da pandemia do coronavírus, como uso de máscara de proteção facial pelos participantes e distanciamento mínimo entre eles. O curso tem um total de 60 horas de duração, sendo 40 horas de teoria e 20 horas de atividades práticas, e acontece na sede da GAMA.

Entre os assuntos apresentados durante os encontros, está a abordagem ampla da Legislação Ambiental nos âmbitos Federal e Municipal. Ao final da qualificação, haverá entrega de certificado aos participantes que estarão aptos a atuar como agentes ambientais, devidamente capacitados e dispostos a prestar os serviços à população na fiscalização e garantia das boas práticas relacionadas ao Meio Ambiente.