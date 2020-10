Bombeiros de Sumaré têm curso de mergulho

Com aulas teóricas e práticas, integrantes do Corpo de Bombeiros Municipal de Sumaré iniciaram nesta terça (06) um curso de mergulho. As aulas nesta primeira etapa acontecem na piscina do Centro Esportivo ‘Vereador José Pereira’. A segunda fase será na represa do Horto Florestal. O treinamento é necessário por conta da demanda de ocorrências tanto de salvamento aquático, quanto de afogamentos, e está sendo ministrado pelo instrutor de mergulho e de natação, Luiz Carlos da Silva.

Cerca de doze bombeiros participam desse curso, com duração de 40 horas, nos dias de plantão das equipes. O objetivo da Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, ao propiciar essa capacitação aos bombeiros, é aprimorar conhecimentos através de novas técnicas de mergulho, busca e salvamento, visando um atendimento melhor e mais rápido.

Bom destacar que a Administração Municipal tem investido constantemente na unidade, inclusive treinamentos específicos com foco no desenvolvimento de ações preventivas e emergenciais em diversas situações.