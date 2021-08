Bombeiros apresentam projeto ao DAE Santa Bárbara

Na manhã desta terça-feira (17), o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d´Oeste, por meio de seu Diretor-superintendente Laerson Andia Júnior e pelo Chefe da Divisão de Engenharia Leandro Ramalho, recebeu os membros do Corpo de Bombeiros Comandante Tenente Élio Douglas Marcolino Lima e o Subtenente Leandro Gama de Souza que apresentaram à Autarquia um projeto de viabilidade de expansão da rede de hidrantes na cidade. A reunião foi acompanhada pelo Vice-prefeito Felipe Sanches.

O projeto prevê um aumento de mais quinze pontos de rede de hidrantes na cidade, sendo que os hidrantes serão de responsabilidade do governo estadual. Agora, o projeto segue para avaliações técnica, operacional e orçamentária do Departamento, sob supervisão da Divisão de Engenharia.

Os hidrantes urbanos são instalados na rede pública de água da cidade e servem de ponto de abastecimento das viaturas do Corpo de Bombeiros e destinam-se, primordialmente, ao combate de incêndios, mas, podem servir também para limpeza de redes e, em casos de necessidade, para limpeza de logradouros públicos após inundações, onde exista acúmulo de lama e destroços que possam obstruir seu uso. A cidade conta, atualmente, com 73 hidrantes disponibilizados em pontos estratégicos da cidade e após aprovação e implantação do projeto pelo DAE, a capacidade de hidrantes aumentará em aproximadamente 20%.