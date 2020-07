Bombeiro Alves, de Santa Bárbara, anuncia pré-candidatura

O Sargento Bombeiro da reserva Paulo Alves, que serviu por 18 anos em Santa Bárbara d’Oeste, anunciou que é pré-candidato a vereador pelo PSL. O novato foi convidado pelo partido a fazer parte da chapa e reforça o time como forte nome da área de segurança pública e saúde.

Atualmente, Paulo é instrutor de rapel e rope jump, instrutor em um projeto de atividade física recreativa para crianças e adultos, ministra palestras e treinamentos sobre prevenção de acidentes e incêndio, é professor de trânsito e está cursando educação física.

Ao NM, Paulo afirma que sua consciência política o fez aceitar o desafio de enfrentar as urnas este ano pela primeira vez e que acredita na renovação do cenário político. Na foto, Paulo aparece ao lado do Deputado Estadual Tenente Coimbra (PSL), que esteve em Americana na última semana.