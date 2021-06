Comunicado

DAE informa nesta manhã, que o sistema inteligente de operação da captação de água do Rio Piracicaba apresentou uma falha no início desta madrugada, que provocou a redução da captação. Nessa manhã a unidade nova foi desligada e a unidade antiga entrou em operação até que o sistema seja recolocado em operação. Poderá haver pontos de desabastecimento na cidade, que serão sanados com a retomada da operação do novo sistema.