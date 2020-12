Funerária promove Live Solidária com Aline Barros

O Grupo Bom Pastor, especializado em assistência funeral, promove na próxima sexta-feira, 18, às 20h, a Live Solidária – Juntos e Renovados, em Limeira, que contará com a participação da cantora gospel Aline Barros, do chef Dalton Rangel, que preparará uma receita ao vivo como sugestão para a ceia de Natal e apresentação de Geraldo Luís, jornalista e apresentador da TV Record.

A Live que será transmitida simultaneamente no Facebook e YouTube do Grupo e visa arrecadar doações para sete instituições beneficentes nas cidades de Campinas, Limeira, Jundiaí, Poços de Caldas e São Paulo.

Durante a transmissão, as pessoas que acessarem o QR CODE na tela poderão realizar uma doação no valor desejado para beneficiar sete entidades. Além disso, no período de 18 a 24 de dezembro, as pessoas que aderirem a um dos planos do grupo terão o valor da taxa de adesão de R$ 50,00 (cinquenta reais) revertidos integralmente em doação para as instituições.

A iniciativa tem como objetivo promover o engajamento social e proporcionar às famílias um momento de paz e união na fé, na música e na solidariedade, uma vez que elas enfrentam dificuldades para estar fisicamente próximas. Além disso, a live é uma forma de agradecer aos clientes, parceiros e colaboradores pela confiança depositada na empresa. “Com a missão de servir, amparar e tranquilizar as pessoas por meio da assistência funerária, o grupo enxerga na Live uma excelente oportunidade de reavivar a esperança, além do compromisso nessa corrente do bem”, comemora Ângelo Geraldo Pereira, CEO do Bom Pastor.

Na ocasião, os convidados serão contemplados com o melhor da gastronomia brasileira. O chef de cozinha Dalton Rangel, que comanda um quadro de culinária na TV BAND, será o responsável pela preparação de uma receita natalina simples e acessível, que todos poderão facilmente reproduzir em suas casas. “Estou muito feliz com esse convite. Poder unir a gastronomia a uma ação solidária é muito gratificante. Espero passar essa felicidade para os telespectadores e para os convidados”, destaca.

Para Aline Barros, essa é mais uma oportunidade de fazer o bem e ainda proporcionar aos participantes momentos de adoração. “Estamos muito felizes em poder nos conectar e ajudar as pessoas e as famílias neste momento difícil que o mundo está enfrentado. Além disso, essa Live tem o poder de tocar muitos corações e levar momento de paz e reflexão”, afirma a cantora.

Vale destacar que a Live Juntos e Renovados acontecerá em local aberto e seguirá todo o protocolo de recomendação dos órgãos de saúde.

Sobre o Grupo Bom Pastor

O Grupo Bom Pastor nasceu em 1980 na cidade de Limeira, interior de São Paulo, como uma pequena empresa do ramo funerário que atendia, inicialmente, apenas a comunidade local. Em seus primeiros anos de atuação, o Grupo Bom Pastor destacou-se no desenvolvimento de um método de trabalho de alta qualidade direcionado à humanização e solidariedade, prestando toda a assistência a familiares. A qualidade dos serviços de assistência funeral oferecidos, somada aos benefícios agregados, fez crescer o número de associados e consolidou a verdadeira vocação do Grupo Bom Pastor, que é a de proporcionar qualidade de vida aos seus clientes.

Atualmente, a empresa possui unidades em mais de 40 cidades, entre o estado de São Paulo e sul de Minas Gerais. Conquistando o mercado, o Grupo Bom Pastor tornou-se uma das mais importantes e sólidas empresas do segmento de assistência a funerais, sendo referência no atendimento, contando com profissionais qualificados, treinados e experientes, oferecendo atendimento 24 horas por dia e assistência em todo o Brasil.

Serviço:

Live Solidária – Juntos e Renovados do Grupo Bom Pastor

Dia 18 de dezembro, das 20h às 22h.

Em Limeira, transmitida para os canais do Grupo Bom Pastor nas redes sociais (YouTube e Facebook).