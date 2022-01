Bolsonaro vai parar no hospital (de novo)

Reclamando de dores abdominais, o presidente da República Jair Bolsonaro (PL) deixou Santa Catarina na noite deste domingo para receber atendimento médico em São Paulo. Ele estava em férias no litoral norte do estado, baseado em São Francisco do Sul. O desembarque ocorreu no início da madrugada desta segunda na capital paulista. Bolsonaro desceu caminhando do avião e uma ambulância foi levada ao aeroporto assim que foi feito o desembarque.

Bolsonaro foi levado para o Hospital Nova Star, onde o cirurgião Antônio Luiz Macedo, que já operou Bolsonaro, está em contato com o presidente.

Em julho, Bolsonaro precisou ser hospitalizado às pressas após passar mal. Ele foi internado para fazer exames e, de acordo com pessoas próximas, com quadro obstrução abdominal.

