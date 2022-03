Partido de Bolsonaro vai ao TSE contra Pabllo Vittar e Lollapalooza

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi acionado, neste sábado (26), pela equipe jurídica do Partido Liberal (PL), legenda que abriga o presidente da República Jair Bolsonaro, contra o festival Lollapalooza, por conta das manifestações políticas da cantora Pabllo Vittar.

Apoiadora do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a artista levantou uma bandeira com o rosto do líder petista e ecoou o grito de “Fora Bolsonaro”, durante sua apresentação no festival, nessa sexta-feira (25), em São Paulo.

De acordo com as informações do jornal O Globo, os advogados do PL mencionaram que o ato se trata de propaganda eleitoral irregular. “Nossa intenção principal com a ação é que o TSE instrua os organizadores do evento para que eles também instruam os artistas a não se anteciparem nem positivamente nem negativamente antes do período oportuno”, explicou a advogada Caroline Lacerda, do escritório de Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, que atua na campanha do presidente, em entrevista ao Globo.

Acusando a apresentação de Pabllo Vittar de “showmício”, o PL solicitou que o TSE acione a organização do Lollapalooza, para que seja impedido qualquer tipo de propaganda eleitoral irregular antecipada ou negativa em favor ou desfavor de qualquer candidato. “Sendo indiferente se o evento foi custeado pelo candidato ou se o mesmo esteve presente no ato”, diz o documento apresentado. Na ação, consta que o descumprimento da medida poderá resultar na aplicação de uma multa.