Bolsonaro tem previsão de alta; estado de saúde “muito bom”

Internado em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem previsão de alta já para este domingo. Seu estado de saúde “muito bom”, segundo o médico que o acompanha desde a quarta-feira, quando foi transferido depois de ter sido internado às pressas.

Segundo Antonio Macedo, médico de Bolsonaro, o estado clínico do presidente está “evoluindo satisfatoriamente”. Ele deve passar para a dieta cremosa não fermentativa e retornar ao trabalho a partir da próxima segunda. Bolsonaro deu entrada no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, na noite de quarta-feira, após ser diagnosticado com obstrução intestinal.