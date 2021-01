Bolsonaro recua e deseja boa sorte a Biden

O presidente Jair Bolsonaro recuou de posturas anteriores em que era ‘só críticas’ e cumprimentou Joe Biden por sua posse como 46º presidente dos Estados Unidos nesta 4ª feira (20.jan.2021). A mensagem foi publicada no perfil do mandatário brasileiro no Twitter.

“Cumprimento Joe Biden como 46º Presidente dos EUA. A relação Brasil e Estados Unidos é longa, sólida e baseada em valores elevados, como a defesa da democracia e das liberdades individuais. Sigo empenhado e pronto para trabalhar pela prosperidade de nossas nações e o bem-estar de nossos cidadãos”, disse.

“Para marcar essa data, enderecei carta ao Presidente dos EUA, Joe Biden, cumprimentando-o por sua posse e expondo minha visão de um excelente futuro para a parceria Brasil-EUA”, escreveu.