Bolsonaro pressiona Kajuru para mudar CPI e por governadores

Em conversa com o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO), Jair Bolsonaro o pressionou por inclusão de governadores e prefeitos na CPI da Covid-19 e falou em ‘contra-ataque ao STF’. Aserá instalada por ordem do ministro Luís Roberto Barroso (STF) ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A decisão sobre a instalação será julgada na quarta-feira pelo plenário do Senado.

Kajuru divulgou uma gravação de uma conversa por telefone que alega ser com o presidente no sábado. Segundo veículos de imprensa, na ligação o presidente cobrou do senador que a CPI da Covid investigue, também, governadores e prefeitos. Na conversa, Bolsonaro ainda falou sobre a necessidade de um ‘contra-ataque ao STF’. O presidente ainda não se manifestou sobre a divulgação do diálogo.