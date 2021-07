O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ainda vai ficar sem partido por mais um bom tempo. Ele era aguardado no Patriota, mas seu aliado foi afastado e parece que o ‘timing’ passou.

O presidente afastado do Patriota, Adilson Barroso, afirmou que foi avisado por interlocutores de Bolsonaro que o chefe do Executivo não deve concorrer às eleições presidenciais de 2022 pelo partido. “Eles me falaram que, do jeito que está, não vem. Falaram que agora já ficou tarde para vir para o Patriota”, disse.