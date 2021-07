Bolsonaro mobiliza pouco em Porto Alegre

Do Matinal RS- Com uma média de mortos por Covid ainda acima de mil por dia e suspeita de irregularidades na aquisição de vacinas, o presidente Jair Bolsonaro ainda achou tempo para circular de moto em Porto Alegre no sábado. O evento, que ocorreu no pior momento da popularidade do governo, deixa claro que sua prioridade é recuperar sua imagem.

Por tudo isso, a visita presidencial é o tema principal da edição de hoje. Também por aqui: o indício de aceleração do declínio populacional no RS, o aumento no registro de armas e o possível retorno da torcida aos estádios a partir da semana que vem.