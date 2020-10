Bolsonaro diz que não vai comprar a vacina da China

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou nesta terça-feira, que não comprará da China a vacina contra o coronavírus.

A informação foi dada por Bolsonaro em resposta a uma seguidora que pedia a exoneração do atual Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em uma rede social. Pazuello – no mesmo dia horas antes – havia afirmado que o Brasil compraria 46 milhões de doses da CoronaVac, as vacinas da China.

Apesar da declaração do presidente, ainda não se sabe se Bolsonaro se referia à compra das 6 milhões de vacinas prontas da China ou às 40 milhões de doses que serão finalizadas no Brasil.