Bolsonaro caminha pelo hospital e da entrevista na TV

do Metrópoles- O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta quinta-feira (15/7) que está melhor e que a possibilidade de uma cirurgia para reparo de uma obstrução intestinal por enquanto está “afastada”. O diagnóstico foi confirmado pelo médico cirurgião Antônio Luiz Vasconcellos Macedo.

No início desta noite, o chefe do Executivo deu uma entrevista à “TV A Crítica“, da RedeTV!. Bolsonaro está internado no Hospital Vila Nova, em São Paulo. De acordo com o último boletim médico, divulgado no início da tarde, Bolsonaro está evoluindo “de forma satisfatória clínica e laboratorialmente”. Apesar disso, ainda não há previsão de alta.

O presidente afirmou que o que está passando ainda é resultado do atentado com faca que sofreu em setembro de 2018, durante a campanha eleitoral, em Juiz de Fora (MG).

“Cheguei aqui ontem [quarta] com o indicativo muito forte para cirurgia, tendo em vista [que foi] constatado uma obstrução intestinal. Isso tudo aconteceu porque, dada as quatro facadas que levei, e o corte de uma parte do intestino, e quatro cirurgias, essa obstrução, ela é sempre um risco muito alto. Mas graças a Deus, de ontem para hoje, evoluiu bastante esse quadro. Então, a chance de cirurgia está bastante afastada”, declarou o presidente.