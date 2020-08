Ídolo dos Bolsonaro, Steve Bannon preso por corrupção

Steve Bannon, pensador de extrema direita apontado como ‘ideólogo’ por trás de eleições como a do Brexit e de Donald Trump, foi preso esta quinta-feira nos Estados Unidos acusado de corrupção. Ele estaria participando de desvio de dinheiro para a famosa obra do muro entre os Estados Unidos e o México.

BOLSONAROS- Bannon também é apontado como ídolo da família Bolsonaro, em especial do deputado federal Eduardo, de São Paulo.

Segundo a acusação, Bannon participou de um esquema que arrecadou mais de US$ 25 milhões para construir um muro na fronteira entre Estados Unidos e México, obra que nunca saiu do papel.

Outras três pessoas também foram denunciadas: Andrew Badolato, Brian Kolfage e Timothy Shea. De acordo com os investigadores, Bannon e seus comparsas fraudaram centenas de milhares de doadores por meio da campanha “We Build the Wall” (“Nós vamos construir o muro”, em tradução livre).

“Eles fraudaram centenas de milhares de financiadores capitalizando o interesse deles em financiar a construção do muro na fronteira e com o falso pretexto de que os recursos seriam gastos na obra”, diz a procuradora Audrey Strauss, do Distrito do Sul de Nova York, em comunicado.

“Eles não apenas mentiram aos financiadores, mas também os fraudaram escondendo o uso real dos fundos, muitos dos quais serviram para financiar seu estilo de vida”, acrescenta a nota.