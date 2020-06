Bolsonaristas lançam Weintraub candidato a governador

Defenestrado do ministério da Educação por conta da série de ataques às instituições, o seguidor do pseudo filósofo Olavo de Carvalho Abraham Weintraub deve seguir na vida política. Bolsonaristas o lançaram candidato a governador de São Paulo para detonar João Doria em 2022.

Doria chamou Weintraub de ‘pior ministro da história do Brasil’ e a reação bolsonarista foi na contramão com o lançamento do semi douto economista como maior opositor do tucano para 2022.