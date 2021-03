Bolsonaristas fazem protesto tímido em Santa Bárbara

Fotos Vitor Bitencourt

Bolsonaristas contrários às medidas mais restritivas impostas pelo governo do Estado para conter a segunda onda do novo coronavírus fizeram um protesto tímido na tarde deste domingo em Santa Bárbara d’Oeste. A carreata ‘pelo direito de trabalhar’ aconteceu em várias cidades do Brasil e em SB reuniu cerca de 25 carros.

O clima se acirrou esta semana depois que o ex-presidente Lula teve os direitos de participar das eleições de 2022 praticamente liberados.

O grupo passou em frente à prefeitura. Em Americana, a expectativa era que o protesto saísse da loja da Havan e fosse até o Tiro de Guerra para pedir apoio do exército. O chamamento circulou em grupos de whatsapp.