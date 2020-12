Bolsonaristas voltam a carga com Fora Doria este sábado

Depois de eleger dois vereadores em Americana e Santa Bárbara d’Oeste, os grupos bolsonaristas da região voltam à carga este sábado com ataques ao governador João Doria/PSDB. O grupo, que chegou a ser citado por Doria no começo da Pandemia, organiza novamente um carreata contra as medidas do governador

Os eleitos Felipe Corá/Patri-SBO e Marshelo Meche/PSL-Ame e o suplente Antônio Jardas/REP- Ame estão entre os puxadores do movimento.

CRIVA E MOLINA FORA- Depois de tentar embarcar na onda bolsonarista na pré-campanha tendo feito outdoors louvando o presidente e acabar como candidato a vice na chapa do PSDB, o empresário Ricardo Molina/REP não foi convidado para participar da carreata. Major Crivelari/PSL, que tentou ser o nome de Bolsonaro em Americana, também não foi convidado.