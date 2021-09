Agora Bolsonarista, PTB Americana troca de mãos

Com um vereador na Câmara de Americana, o PTB da cidade está com novo comando. Antes presidido pelo assessor do vereador Fernando da Farmácia Wlad Castro, o PTB agora está alinhado com o Bolsonarismo e emitiu nota para a imprensa esta semana. Wlad foi destituído do comando da legenda e o vereador Fernando não faz parte do atual diretório.

O partido no Brasil é comandado pelo ex-deputado Roberto Jefferson, preso recentemente por insultar a violência contra ministros do STF e fazer vídeos ensinando como ‘atacar esquerdistas’.

A composição do novo PTB Americana ficou da seguinte forma.

Presidente Dra Sandra Mara Villanassi

Vice Presidente Eduardo Hatz

Douglas Carrara

Secretaria Geral Vanderli Vicentin

Tesoureiro Thiago Vicente S. VILLANASSI

Membros efetivos Clovis Espinosa

VANESSA Perteleviz

ELZA Bonfim

Paulo Silverio Presidente Mulher Dra Rena

Abaixo segue a nota divulgada pelo partido esta semana.

Presidente do partido e Roberto Jefferson

1 Comunicado a toda população de Americana

O PTB em Americana está com novo diretório que veio para de fato fazer cumprir a sua ideologia, Deus, Pátria e Família, embora sempre foi conservador, moldados nos princípios éticos, onde o respeito, a liberdade e o caminho percorrido pela coletividade na construção de uma sociedade mais justa e fraterna.

Governar não é apenas preservar o que já existe, mas sim, é defender os direitos dos cidadãos à vida, à liberdade, à propriedade, e à autodefesa.

É desta forma que o Partido Trabalhista Brasileiro, vem desenvolvendo apoio as pessoas que acreditam em nosso país, que defendem as cores de nossa bandeira e suas instituições.

O PTB de Americana está muito preocupado com o município, nosso objetivo mesmo diante das dificuldades enfrentadas é fazer com que o partido cresça cada vez mais e, com isso, possamos trazer o melhor para a população da cidade.

Nós do PTB trabalhamos motivados pelo senso de responsabilidade e para nós política se faz com compromisso, honestidade e seriedade.

Nós do PTB estamos sim preocupados com o cenário político de Americana e não estamos dispostos a abrir mão de nossos valores e ideais. Somos realistas, temos os pés no chão e os olhos no futuro, e vamos sim, lutar para que a mudança seja feita e Americana possa voltar a crescer e se desenvolver, trazendo assim segurança e saúde para sua população.

O Partido Trabalhista Brasileiro conta com 10 deputados federais, 2 senadores e 31 deputados estaduais, sendo 2 por São Paulo e 1 vereador em Americana, vive um momento histórico e temos a certeza de que estamos no caminho certo e, podemos sim mudar e para melhor o futuro político da cidade, fazendo assim um governo voltado para o povo.

O PTB é cristão, e quem não se alinha a ética, ao respeito ao ser humano, ao trinômio Deus, Pátria e Família de fato, não pode comungar com a gestão do diretório municipal, pois o PTB não se alinha aos pensamentos socialistas e comunistas defendido por alguns.

O respeito ao erário público, as instituições, e ao patrimônio público, é um de nossos princípios, além do respeito a vida e aos artigos da nossa constituição.

“Para que o mal triunfe basta que os bons fiquem de braços cruzados “- Edmund Burke, pai do conservadorismo moderno.

Com esta afirmação o novo diretório do PTB Americana vem convidar você, cidadão de bem a participar se filiando-se a um dos maiores e mais antigos partidos do país, para que juntos possamos restaurar a ética política que tanto desejamos e possamos voltar a ter plena confiança que o destino de nossos filhos estará sendo desenhados em pró da prosperidade.

Não basta indignar-se com os acontecimentos em nosso país se não nos movimentarmos para que a boa mudança aconteça, e isso só pode ser feito através da política, como todos já percebemos, não há outro meio.

Filia -se ao PTB Americana, e venha fazer parte desse time.

“Brasil acima de tudo, Deus acima de Todos! “, “Deus, Pátria e Família “