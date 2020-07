Bolsonarista de Americana com intelectual em Brasília

Pré candidato a vereador pelo Republicanos e um dos mais fortes bolsonarista de Americana, o empresário Antonio Jardas esteve nesta sexta-feira em um encontro com o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos em Brasília.

O encontro foi na sede da empresa Terça-Livre, que reúne site e cursos de Santos.

“Tive a oportunidade de poder falar com ele do momento atual do país e sobre a perseguição que nós estamos sofrendo do STF”, disse Jardas, declarado bolsonarista de Americana.